Dritto e Rovescio, il maranza: "Sono bassi e girano armati, Senaldi lo zittisce così

A “Dritto e rovescio”, programma di approfondimento politico e sociale di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, si affronta il problema della delinquenza giovanile e delle baby-gang che infestano le città e, molto spesso, danno impulso ad azioni di violenza inaudita. I ragazzi, molto spesso minorenni, girano per strada armati. I portavoce di queste baby-gang dicono: "Coltelli? È la vita di strada".

Su quest’affermazione, allora, interviene uno degli ospiti in studio, Pietro Senaldi, condirettore di Libero: “Credo che questi ragazzi qui dovrebbero cambiare compagnia, frequentate brutte compagnie, se frequentate persone perbene forse rischiate meno e potete girare senza coltello. Al di là di tutto, la legge italiana vieta di girare armati a meno che uno abbia il porto d'armi e quindi voi dovreste, come facciamo tutti noi, non girare armati”.

Risponde uno dei ragazzi coinvolti: “La mia compagnia non c'entra, i miei amici sono buoni come il pane”. Senaldi, però, lo stronca: “Allora se sono buoni non ti accoltellano abbi pazienza. Tu vivi in Italia e noi siamo tutti felici che tu viva in Italia e devi farci il favore di non girare armato, perché qui è vietato. Quando uno ha un'arma in tasca non si sa mai cosa può fare, perché i cinque minuti di rabbia possono venire a tutti, anche alla persona più buona del mondo. Quindi per la tua sicurezza e per la nostra sicurezza cortesemente non girare armato se vuoi restare in Italia. Sennò vai negli Stati Uniti dove puoi girare liberamente armato, ti compri il kalashnikov e te lo metti in spalla e a noi non importa niente. Finché vuoi stare in Italia lasci il coltello a casa”. Il giovane prova a dare una scusa che non regge: “Io conosco amici che magari sono alti così, ma se si ritrovano da soli e tutti sono andati via…”. Senaldi non lo lascia finire: “Ci sono anche italiani bassi, ma non girano con il coltello, non mi interessa se i tuoi amici sono bassi, se uno non è Ursus non frequenta delle compagnie dove lo possono menare".

