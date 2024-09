Verissimo, Paola Caruso choc: "Cosa succede a mio figlio, sono devastata"

28 settembre 2024 a

"Abbiamo visto tantissimi medici e tutti mi hanno detto la stessa cosa: il danno è permanente, non si può fare niente, Michele non può recuperare la gambina che rimarrà piccola, le dita non si muoveranno più e nemmeno il nervo. Io sono devastata": Paola Caruso lo ha detto a proposito del figlio nell'intervista con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. A causa di un errore medico, al figlio è stato somministrato un farmaco molto aggressivo che gli ha colpito permanentemente il nervo di una gamba. Era il 2022 e mamma e figlio si trovavano in vacanza a Sharm el-Sheikh

"Mi hanno detto che si può fare un intervento palliativo, un'operazione che può farlo camminare meglio, ci sto pensando perché è tutto molto pesante - ha proseguito la showgirl visibilmente scossa -. Dopo l'intervento, dovrebbe stare tre mesi fermo immobile perché tutto deve guarire bene ma questa è l'unica soluzione. Se fosse per me, lo farei, perché non mollo, non voglio che mio figlio cammini per sempre con un tutore".

La Caruso, comunque, ha detto che non vuole arrendersi: "Barcollo ma non mollo, vado avanti e cerco di superare gli ostacoli in ogni modo. È così da due anni. L'anno scorso, l'ho fatto operare a Genova ma l'operazione non ha migliorato la situazione, ha migliorato la condizione del nervo, però non è stata risolutiva perché ormai il nervo era troppo danneggiato". E ancora: "Io sto facendo di tutto, sono partita il per il Minnesota, Stati Uniti, da sola con Michele per fargli delle visite e capire se si può fare qualcosa".