Veronica Gentili assente alla prima puntata de Le Iene: "Problema familiare molto serio"

Grande assenza alla prima puntata della nuova stagione della trasmissione di Italia 1 Le Iene. Ieri sera è andata in onda la prima puntata, ma la giornalista Veronica Gentili non c'era.

I motivi della sua assenza non sono ancora chiari, ma come spiegato dal suo collega Max Angioni, alla conduzione da solo, la mancata partecipazione è dovuta a motivi familiari. "Mi vedete qui da solo perché Veronica Gentili oggi ha avuto un problema familiare molto serio e quindi nel pomeriggio purtroppo è dovuta tornare a Roma di corsa. Ma noi, in attesa di vederla qui stasera se dovesse farcela, altrimenti la aspettiamo per domenica prossima, le mandiamo un grandissimo abbraccio", ha spiegato Max Angioni.

A inaugurare la puntata, è stato il cantante Achille Lauro, attualmente giudice di X-Factor, che ha presentato il suo nuovo singolo Amore disperato. Presente alla puntata anche Katherine Kelly Lang, la celebre attrice che interpretra Brooke Logan di Beautiful reduce dalla sua ospitata al Grande Fratello VIP dove è convolata nozze con il primo Thorne della soap Clayton Norcross.

L'augurio è che la conduttrice possa ritornare al timone del programma al più presto con la speranza che tutto possa risolversi al più presto. La prossima puntata de Le Iene andrà in onda domenica 6 ottobre.