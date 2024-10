4 di Sera, Ruvinetti svela gli scenari su Israele e Iran: "Ricordate cosa disse Gesù..."

01 ottobre 2024 a

A 4 di Sera, nella puntata andata in onda martedì 1 ottobre, a tenere banco è l'attacco dell'Iran su Israele. Un attacco con più di 200 missili scagliati su Gerusalemme e Tel Aviv che sono stati neutralizzati in buona parte dal sistema difensivo dell'Iron Dome. Lo scudo antiaereo di Israele ha risposto bene e diversi missili, la maggior parte, non hanno raggiunto gli obiettivi.

E nel corso del talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, è intervenuto Daniele Ruvinetti, esperto di geopolitica: "In questa storia va ricordato che c'è una differenza fondamentale tra la guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente. Se quella tra Kiev e Mosca è una guerra di potere geopolitico, quella tra Israele e Libano e tra Israele e Iran è una guerra di religione. Basti pensare alla secolare questione su Gerusalemme. Una città sacra per gli ebrei ma anche per i musulmani, una capitale contesa. Ricordate cosa diceva Gesù: 'In questa terra non ci sarà mai pace'".

Parole che sono state confermate dai fatti. Quando c'è un elemento religioso in una guerra si perdono i punti di riferimento politici e la situazione degenera perché si combatte su un altro piano". Insomma, il conflitto che potrebbe esplodere tra Iran e Israele ha radici ben più profonde.

