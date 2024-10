Ballando, rissa Selvaggia Lucarelli-D'Urso: "Che fine farai", "Querela?"

06 ottobre 2024 a

a

a

Dopo una lunga attesa e tre ore di trasmissione intervallate da video e presentazioni ufficiali, Barbara d'Urso è finalmente scesa in pista a Ballando con le stelle, il format del sabato sera condotto da Milly Carlucci in onda su Rai 1. L'ex volto di Mediaset ha accettato di indossare le vesti di ballerina per una notte, spinta anche dal desiderio di rivivere l'adrenalina della diretta televisiva. Ma il vero momento clou della serata, per ovvie ragioni, è stato il faccia a faccia tra Carmelita e Selvaggia Lucarelli, due nemiche giurate. E quest'ultima non ha perso l'occasione per spargere il consueto veleno: "Continua con il ballo, ma basta che non conduci più. Finirai per prendere il posto di Milly o Matano?", le ha chiesto con malizia.

Lo scambio non si è certo fermato qui. Il confronto tra Selvaggia e la D'Urso è stato uno dei momenti più esplosivi della puntata di Ballando, come da previsioni. Le due non hanno mai avuto un buon rapporto, tanto che Carmelita ha querelato Selvaggia più volte in passato (due querele per la precisione). La serata è iniziata con un commento pungente da parte della D'Urso: "Da quante querele non ci vediamo?". E la Lucarelli ha risposto: "Quante cose c’erano da querelare?”. Selvaggia ha anche tentato di provocare ulteriormente, chiedendo se avesse qualcosa da dire sul perché "tutte le reti hanno il terrore" di lei. La D'Urso ha risposto affermando di non aver mai parlato male di nessuno e di non aver "rubato" il posto a nessuno, lasciando intendere che potrebbe tornare a condurre. Una promessa che, come sottolinea Selvaggia, si ripete da due anni senza esito. La battuta finale è arrivata con un’altra frecciatina: “Finirai per prendere il posto di Milly o Matano. Milly finisce a condurre Questioni di stile con la Gregoraci”. Veleno su veleno.

"Passeggia sul palco": Alan Friedman, che disastro a Ballando, come si auto-umilia

Nonostante il saluto cordiale, è evidente che tra Selvaggia e Barbara, eufemismo, non corra buon sangue. La Lucarelli si è anche rifiutata categoricamente di parlare della nipotina di Barbara d'Urso, nata da poco, preferendo concentrarsi sul resto. Nel frattempo, la D'Urso ha incontrato anche Alberto Matano, i due si sono scambiati complimenti ed elogi. Entrambi si sono dichiarati onorati di essere stati "dirimpettai", sottolineando il rispetto con cui hanno sempre svolto i loro ruoli. La performance della D'Urso è stata apprezzata dalla giuria. Con buona pace di Selvaggia Lucarelli...