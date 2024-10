Affari Tuoi, De Martino esasperato da Alessia: urla selvagge e caos, "stanno messe male"

09 ottobre 2024 a

a

a

Come ogni sera, torniamo nello studio di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi e della fortuna, il game-show campione di ascolti che Stefano De Martino, su Rai 1, sta portando sera dopo sera sempre più in alto. Già, share da record e una conduzione sempre più disinvolta. In questa epopea siamo arrivati alla puntata di oggi, mercoledì 9 ottobre.

E così ecco che il rituale di Affari Tuoi ci propone a inizio puntata la concorrente chiamata a misurarsi con la sorte: si tratta da Alessia da Cosenza, in rappresentanza ovviamente della Calabria. La quale esordisce urlando "Sììì!!! Sono carichissimaaa!", sbigottendo pubblico in studio e a casa, nonché lo stesso De Martino. Alessia spiega di essere una fisioterapista e aggiunge di essere "accompagnata da mia sorella, Federica, la mia mascotte".

Ecco, al di là dei tiri, dei pacchi e delle comparsate del Dottore, il punto è che le due sono... fin troppo cariche. Un diluvio di grida, sketch, soprattutto un diluvio di chiacchiere. Semplicemente incontenibili, tanto che anche De Martino fatica a tenerle a bada. Uno spettacolo irrituale e che, però, non viene particolarmente apprezzato dal pubblico a casa, dal popolo che si raduna su X per commentare la puntata in presa reale: già, è un diluvio di commenti taglienti contro Alessia e Federica.

De Martino "alla bersagliera": il raptus in studio dietro il nuovo pazzesco record di ascolti di Affari tuoi

"Io odio la mia vicina di casa ma da stasera ho capito che poteva capitarmi di peggio. Una come lei! E allora domani offro il caffè alla mia cag*** di vicina", esordiva Maria. Francy poi puntualizzava: "Questa sta sui cosiddetti a noi, a Stefano e soprattutto al Dottore", che effettivamente non sembrava particolarmente magnanimo. "Stefano ne è esausto, non le ha fatte nemmeno presentare", notava Ant. "Stanno messe male", aggiungeva un altro. "Ma è una casualità che tutti i concorrenti che parlano troppo vanno male?", notava Soter, poiché le chiamate non erano certo delle migliori. Già, due concorrenti in grado di suscitare sensazioni così negative nel pubblico a casa, forse, non si erano mai viste...

Affari tuoi, De Martino e le gemelle? Raptus in studio, "abbraccio spinto" | Guarda