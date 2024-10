Dritto e Rovescio, il dramma di Stefano: "La mia casa completamente distrutta", vita rovinata dall'auto elettrica

11 ottobre 2024 a

"Io abito in una villetta a piano terra con un box. Due domeniche fa mi sono svegliato alle 7.45 perché dovevo andare a trovare mio padre in una Rsa. Alle 8, ero in bagno, ho sentito una forte esplosione, la casa ha vibrato": Stefano, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha raccontato un episodio drammatico. La sua auto elettrica, parcheggiata nel garage, a un certo punto ha preso fuoco.

"Lì per lì non ho capito cosa fosse successo - ha continuato l'uomo - ho capito che veniva giù dalla taverna. Sono andato giù e sono stato investito dal fumo, a quel punto ho capito che si trattava dell'auto". "E perché è esplosa quest'auto?", gli ha chiesto il conduttore. "Bella domanda", ha risposto Stefano, che ha spiegato che l'auto non era in carica. "Io l'avevo caricata il giorno prima perché sapevo che avrei dovuto fare un po' di chilometri", ha sottolineato.

"Ma qualcuno, un meccanico, le avrà detto cos'è successo o no?", lo ha incalzato Del Debbio. E l'uomo ha replicato: "No, adesso sono in corso delle indagini, la macchina aveva due anni. Dopo l'esplosione, il fumo e le fiamme, io, mia moglie e i nostri due cani siamo usciti subito. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco, che hanno constatato che la causa era stata la macchina. Casa e macchina erano assicurate, quindi ora ci sono i periti che stanno facendo i controlli. La casa è completamente distrutta e inagibile". I danni, fortunatamente, sono stati solo materiali. "Io tempo 10 minuti e sarei sceso a prendere la macchina... - ha proseguito Stefano -. Io e mia moglie siamo entrambi separati e per fortuna quel weekend non avevamo i nostri figli con noi, perché capita spesso che i bimbi siano giù in taverna con amici a giocare, sarebbe stata una tragedia...".