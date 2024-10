Bayesian, i sospetti di Matone: "A bordo festeggiavano, blackout scientificamente provocato?"

15 ottobre 2024 a

a

a

Che cosa sia davvero successo al Bayesian rimane un mistero. Certo è che a bordo il magnate inglese Mike Lynch, proprietario dello yacht affondato, stava festeggiando la sua vittoria in tribunale dopo le accuse di frode. Proprio questo aspetto per Simonetta Matone non è da sottovalutare. A maggior ragione, è il ragionamento della deputata della Lega a Quarta Repubblica, "se fosse vero che c'è stato un blackout da cui è nata la tragedia, questo blackout potrebbe anche essere stato scientificamente provocato".

A rendere l'incidente avvenuto nelle acque di Porticello ancora più misterioso ci sono alcune strane coincidenze. Solo due giorni prima il socio in affari di Lynch, Stephen Chamberlain, è stato ucciso in un incidente stradale. In quanto soci in affari di lunga data, i due erano stati processati come coimputati in un processo per frode sulla vendita della società di software Autonomy a Hewlett-Packard. Dopo la vendita di Autonomy nel 2011, Lynch aveva co-fondato la società di sicurezza informatica Darktrace e Chamberlain era stato nominato direttore finanziario. Ma non è finita qui, ad aumentare i sospetti, alcuni legami dei partner commerciali con il mondo dell'intelligence britannica e statunitense.

Cosa si sa davvero della fine del Bayesian: ecco la prima puntata dell'inchiesta | Guarda

Per il momento però gli esperti sono propensi a credere che il superyacht sia stato travolto da un intenso downburst, fenomeno meteorologico che si può formare durante un temporale e avviene quando la corrente discensionale molto forte raggiunge il suolo schiantandosi violentemente su questo e provocando uno "scoppio". Che sia bastato a far affondare in pochissimi minuti l'imbarcazione?