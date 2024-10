Mauro Corona spiazza tutti: "Trump o Kamala? Ecco per chi voterei"

Roberto Tortora 16 ottobre 2024 a

L’Election-Day si avvicina, il prossimo 5 Novembre negli Stati Uniti si voterà per decidere quale sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Donald Trump, per un mandato-bis, o Kamala Harris, che ha preso in corsa il posto di Joe Biden? La partita si è giocata negli ultimi comizi nello Stato-chiave della Pennsylvania ed il risultato sembra essere in equilibrio e lo sarà fino all’ultimo.



Di questo, e tanti altri temi, si è discusso a “È Sempre Cartabianca”, programma che affronta le questioni d’attualità ed è condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. Ospite fisso, in collegamento, c’è lo scrittore e alpinista Mauro Corona, il quale non ha dubbi sull’endorsement da fare e dichiara: “Negli Stati Uniti ci sono Stati con la pena di morte e spesso episodi di violenza verso le persone di colore. Li ho visti io a San Francisco, picchiare dei ragazzi di colore perché suonavano. Ci sarà una deriva sinceramente preoccupante, perché se sale Trùmp... mi sta sulle scatole. Lo pronuncio proprio Trùmp, come si legge in italiano, come se fosse un rumore maldestro delle parti basse. Se dovessi votare, sceglierei Kamala Harris".

Subito sui social, in particolare su X (piattaforma di Elon Musk, tra i principali finanziatori della campagna trumpiana) si scatenano i commenti contro Corona. C’è chi scrive: “Trump non ha mai fatto la guerra a nessuno. Forse è per quello che tentano continuamente di farlo fuori e chi ha iniziato a costruire il muro tra USA e Messico è stato dal repubblicano Bush padre e rafforzato dal Dem Bill Clinton nel 1993. Troppe grappe e di pessima qualità”. L’ultimo riferimento, ovviamente, è di scherno nei confronti di Corona, noto bevitore. Un altro utente, invece, constata le contraddizioni: “Oh signur... un anarchico come il Corona che voterebbe la figlia dell'establishment radical chic, la mantenuta da sempre dai contribuenti, la Kammella Serbelloni Mazzanti Vien Dal Mare....”.