4 di Sera, Del Debbio frena la Lorenzin: "Non posso tollerare le falsità"

"Sul lato umano, penso che sarà lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Quello che succede in Albania sarà molto difficile da verificare, soprattutto nell'applicazione delle norme che ci sono adesso, come l'accesso all'avvocato": Beatrice Lorenzin lo ha detto in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, riferendosi ai centri per migranti inaugurati in Albania, frutto di un accordo tra l'Italia di Giorgia Meloni e il Paese guidato da Edi Rama.

Le parole della dem hanno sconcertato il conduttore, che quindi ha provato a replicare. Ma la Lorenzin ha insistito: "Mi scusi Del Debbio, io non l'ho mai interrotta". "La interrompo io, perché non posso tollerare che si dicano delle cose totalmente false", ha controbattuto quindi il giornalista. L'ex ministra ha proseguito sulla sua linea: "Queste persone potranno avere un'assistenza legale in loco? No, avranno l'avvocato online come da protocollo. E anche il giudizio avverrà in videoconferenza". "C'è un piccolo tribunale lì", ha risposto ancora Del Debbio. Che, poi, commentando la questione legale ha chiosato con una stoccata: "E invece in Italia glieli avete dati gli avvocati...".

