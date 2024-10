Affari Tuoi, Nicola "a un passo dal divorzio": corna con la pacchista? Un caso rovinoso

19 ottobre 2024 a

I riflettori si accendono ancora una volta sullo studio di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, il gioco dei pacchi e della fortuna, il game-show che sbaraglia la concorrenza, sera dopo sera, in termini di share. La puntata in questione è quella di venerdì 18 ottobre ed è Nicola, concorrente del Friuli Venezia Giulia, a misurarsi con la sorte. Giocando con il pacco numero 20, Nicola partecipa alla trasmissione accompagnato da sua moglie Sharon, con la quale è sposato da cinque anni. Durante la puntata, la coppia, che ha due figli, si è resa protagonista di un simpatico siparietto che Nicola ha condiviso proprio con De Martino.

Nel corso della partita, Nicola infatti rivela un episodio curioso avvenuto con una delle pacchiste, Alessia, che rappresenta la Sicilia. "Lei è stata quasi una causa di divorzio. Ieri stavamo andando a cena e io ero nel gruppo delle ragazze. Alessia mi viene incontro e mi dice divertiti stasera perché domani arriva tua moglie. Mia moglie, però, era di fianco a me", racconta Nicola con un sorriso. Il conduttore, Stefano De Martino, reagisce scherzosamente, riprendendo la pacchista: "Queste battute non si fanno!".

Nonostante un inizio promettente, la partita prende una svolta negativa quando i pacchi con i 75mila e 200mila euro vengono eliminati. In un momento di leggerezza, il Dottore scherza con De Martino per aver perso tempo cantando una canzone di Gigi D'Alessio, e propone un cambio di pacco ai concorrenti. Nicola e Sharon rifiutano, ma subito dopo perdono i 300mila euro.

Il Dottore offre loro 20mila euro, ma la coppia decide di proseguire. Durante la trasmissione, Stefano De Martino svela un particolare della loro vita personale: "Questa coppia aveva comprato casa, ma il 24 luglio 2023, dopo appena un mese dall'acquisto, una grandinata ha causato gravi danni. Sono qui anche per risolvere quel problema". Nicola aggiunge: "Chicchi da 19 centimetri, abbiamo dovuto ricostruire parte della casa mentre avevamo un matrimonio da preparare". Nonostante questo, i due continuano a giocare, perdendo i pacchi da 100mila, 50mila, 15mila e 20mila euro.

Quando in gioco restano solo 75 euro e 30mila euro, Stefano De Martino commenta ironicamente: "Oggi non ci hanno fatto ballare". Il Dottore propone un cambio di pacco e Nicola accetta, scegliendo il pacco numero 8, così come gli consigliava il figlio. Una scelta che si rivela fortunata: il pacco conteneva infatti 30mila euro, una discreta vittoria e la famiglia, per certo, non torna in Friuli Venezia Giulia a mani vuote.