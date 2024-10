Ciao Maschio, Rocco Siffredi: "Totti il mio erede, la sua carriera può rinascere"

24 ottobre 2024 a

Il porno attore, tra gli ospiti della nuova puntata di Ciao Maschio, in uno dei giochi che compongono il programma, si è lasciato andare a delle affermazioni piccanti su Francesco Totti.

"’Tu ogni tanto prendi questa passione con qualcuno che deve essere il tuo erede o fare un film con te…’" gli ha chiesto la De Girolamo. "Allora – ha incalzato Siffredi - io l'avevo detto finora solo su Totti. Perché lui lo conosco molto bene… ma su questo tema non chiedetemi di dire di più. Comunque Totti è proprio oltre. Potrebbe rinascergli la carriera oggi stesso. Ho visto che vuole tornare a giocare in Serie A, ma magari venisse da noi a scuola a Budapest. Sai cos'è? Ci sono delle persone che sono nate col dono e altre il dono ce l'hanno, lo devono scoprire. Totti è identico, cioè ha il dono".