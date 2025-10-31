Garlasco, l'ex avvocato inguaia papà Sempio? "Qual è stata la mia retribuzione"

Mentre Giuseppe Sempio viene iscritto nel registro degli indagati per corruzione, una dichiarazione mandata in onda a Ore 14 rischia di minare ancor di più la sua posizione. "La mia retribuzione è stata l'esposizione mediatica", diceva Simone Grassi, l'ex avvocato di Andrea Sempio. Insomma, stando a quanto fatto emergere nello studio di Milo Infante Grassi sarebbe stato pagato con l'esposizione mediatica.

Una versione ben diversa da quella sempre sostenuta dalla famiglia Sempio, per cui gli strani movimenti nei conti correnti sarebbero legati alla retribuzione degli avvocati che assistevano il figlio nel 2017. E proprio questi movimenti di denaro, alcune intercettazioni e un biglietto sarebbero alla base dell'indagine ai danni di Giuseppe Sempio. Il padre dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi secondo gli inquirenti avrebbe versato 20-30mila euro all' ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, per archiviare la posizione del figlio Andrea nella precedente inchiesta.