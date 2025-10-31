Libero logo
PiazzaPulita, Formigli a Bocchino: "Vola, vola", "Mi piacciono queste trasmissioni"

di
venerdì 31 ottobre 2025
1' di lettura

Cresce il gradimento del governo guidato da Giorgia Meloni, che passa dal 43,9% del 23 ottobre 2024 al 46,2% del 29 ottobre. Un incremento del 2,3% quello che si è registrato in un anno. Lo ha detto a Piazzapulita il sondaggista Renato Mannheimer, che ha presentato l'ultima rilevazione condotta dal suo istituto, Eumetra. "Ottime notizie per il governo Meloni, perché la popolarità del governo era già alta ed è cresciuta ancora", ha sottolineato Mannheimer. Che poi, notando la reazione di un altro ospite del talk, il giornalista Italo Bocchino, ha detto: "Guarda Bocchino come sorride".

A quel punto il conduttore del programma, Corrado Formigli, ha fatto una battuta: "Vola, vola Bocchino". E quest'ultimo, ironicamente, ha risposto: "Mi piacciono queste trasmissioni". Mannheimer, poi, ha ripreso il discorso: "Però, Bocchino, naturalmente tutti quelli del centrodestra sono a favore del governo, tranne Forza Italia con un 30% che è insoddisfatto del governo; il centrosinsitra è contro il governo; mentre gli indecisi sono tendenzialmente sfavorevoli al governo, danno un giudizio negativo". Il sondaggista quindi ha sottolineato che proprio gli indecisi, "quelli da conquistare alle elezioni", parrebbero essere "un gruppo difficile". 

"Vola, vola", "Mi piacciono queste trasmissioni": botta e risposta Formigli-Bocchino, guarda qui il video di PiazzaPulita

