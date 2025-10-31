L'Eredità, "nemmeno sa leggere": caos su Massimo

"Nessuno ha indovinato. Caso molto raro". I telespettatori de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, sono genuinamente sconvolti. In studio il campione Andrea, reduce dalla vittoria alla Ghigliottina, affronta gli sfidanti Beatrice, Giovanni, Massimo, Camilla, Filippo e Giulia.

Alla fine la spunta Massimo, dentista di Roma, che batte proprio Andrea ai 100 secondi e approda alla prova finale con 180mila di montepremi da vincere. A suon di errori e conseguenti "tagli", però, il neo-campione si ritrova consoli 11.250 euro e cinque parole indizio non proprio facilissime da collegare, "Mettere", "Aria", "Capelli", "Scena" e "Centro".

Su X gli appassionati che come ogni sera commentano le puntate in tempo reale provano con diverse opzioni. Alla fine, però, la risposta spiazza tutti: "Massa". E partono le contestazioni contro tutto e tutti: concorrente, conduttore e autori.

"Hanno fatto di tutto per far vincere a questo", "Difficile stasera. Avevo pensato 'piega' ma la lego solo con due", "Massimo si ritrova alla Ghigliottina a sua insaputa", "Ma non è possibile! Che cavolo di gioco è questo? Non ha risposto a una domanda! È imbarazzato poverino".

"Stasera non ci sarei arrivato ma i collegamenti sono correttissimi. Sempre che con centro gli autori avessero pensato al centro di massa e non al fatto che nelle spine la massa sta al centro, come diceva il conduttore", "Anche adesso che hanno spiegato 'massa', non ci ho capito niente", "Ma per favore!", "Una massa di capelli... ma per piacere dai!", "Liorni nemmemo sa leggere le spiegazioni... stasera parola improponibile".