Casa a Prima Vista, 550mila euro per un appartamento: ecco la scelta da sogno di Laura e papà Stefano

27 ottobre 2024 a

Casa a Prima Vista, il seguitissimo programma in onda su RealTime, è diventato un vero e proprio fenomeno. A intrigare i telespettatori la scelta dell'appartamento perfetto e l'attesa di scoprire quale agente immobiliare tra Gianluca, Ida e Mariana, avrà la meglio sugli altri. Una delle ultime puntate è stata girata a Monza, dove un padre e sua figlia, Stefano e Laura, hanno chiesto agli agenti una casa dove poter vivere dopo essersi trasferiti dalla Brianza. Con un budget di 550mila euro, la richiesta era quella di un grande appartamento non lontano dal centro.

Da una parte Ida e Blasco (in trasferta da Roma per sostituire Gianluca) hanno proposto due case signorili anni Settanta e Ottanta nel prestigioso quartiere Cazzaniga con vista Parco; dall'altra Mariana ha preferito puntare sul quartiere Sant’Ambrogio non lontano dal centro. Padre e figlia, allora, hanno valutato attentamente le tre opzioni, tuttavia la scelta per loro non è stata semplicissima. Anche perché si sono trovati di fronte a tre stili e tre organizzazioni degli spazi completamente diversi. La scelta era tra una palazzina residenziale con attico da ristrutturare e una casa più moderna, ma più lontana dal parco.

Alla fine Stefano e Laura hanno deciso di vivere a due passi dal Duomo. Dunque, hanno scelto la casa di Mariana, un bellissimo appartamento – che rientrava nel loro budget – nel quartiere di Sant’Ambrogio.