Giorgia Meloni da Bruno Vespa straccia Schlein e Conte: il confronto è impietoso

31 ottobre 2024 a

a

a

Giorgia Meloni vince e convince anche in termini di ascolti. Il presidente del Consiglio è stato infatti ospite a Cinque minuti, il talk politico di Rai 1 condotto da Bruno Vespa. La presenza del premier ha fatto registrare al programma il 22,5% di share con 4 milioni 488mila spettatori. Un dato superiore alla media della rete in quella fascia. Basti pensare che nello stesso segmento su Rai 2 Blob segna un milione 18mila spettatori e il 5,4%, Viaggio in Italia si attesta al 4,9% con 960mila spettatori, Il cavallo e la torre al 5,9% con un milione 198mila spettatori e Un posto al sole si piazza al 6,8% con un milione 419mila spettatori.

Poi c'è il confronto - impietoso - con gli altri ospiti politici di Vespa. Lo scorso 5 giugno, la segretaria del Pd Elly Schlein aveva conquistato 3.3335.000 spettatori con il 18,72% di share. Il primo ottobre Giuseppe Conte era stato visto da 4 milioni 104mila spettatori con il 20,8% di share. L'ex premier è stato battuto niente poco di meno che da Matteo Renzi, in virtù del 21,2% di share con 4 milioni 304mila spettatori.

"Ecco chi vuole l'immigrazione clandestina". Meloni choc: minacciata di morte per l'Albania

"Avevo detto in tempi non sospetti che in questa legislatura europea avremmo visto una tendenza a spostarsi su un approccio più realistico, rispetto a certi deliri ideologici. Tutti capiscono che Fitto è un valore aggiunto per la Commissione e capiscono quale sia il ruolo dell'Italia. È per noi un'occasione, spero che ci diano tutti una mano in Italia, lo dico soprattutto al Pd. I socialisti dicono che non accettano che l'Italia abbia una vicepresidenza esecutiva, escludo che sia la posizione del Pd, che dovrebbe farsi sentire". Lo ha detto il premier, Giorgia Meloni, ospite di Bruno Vespa.