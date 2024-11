I Simpson, Homer vota? L'ultima profezia: come andrà a finire tra Trump e Kamala

Klaus Davi 02 novembre 2024 a

a

a

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE

(I Simpson) A 5 giorni dall’Election Day, Italia 1, leader fra i canali “young”, sfodera un altro tris di puntate de I Simpson, tra le saghe più longeve della storia, in onda negli Usa da 35 anni e in Italia da 33. In una settimana a tema Halloween, giovedì l’episodio La paura fa novanta XXXI, il quarto della 32esima stagione trasmesso in prima tv negli States il 1° novembre 2020, si apriva con un riferimento alle elezioni americane del 2020, quando Marge ricorda a Homer di andare a votare. Nella cabina di voto Lisa cerca di convincere il padre Homer a ricordare tutto quello che Trump ha fatto di male negli ultimi anni, così Homer alla fine decide per chi votare. Si scopre però che Homer stava sognando sull'amaca in giardino... L’episodio ha raggiunto il 4.2% di share e 411mila spettatori su un target decisamente meno attento ai temi politici ma pur sempre colto e con una forte quota di laureati che supera il 5%. Ma non è l’unico cartoon che s’inserisce nella narrazione politica, basti pensare ai Griffin, altra serie satirica che nel 2019 nella puntata Un tizio di nome Trump raffigurò il presidente colto in flagrante nel molestare la figlia di Peter Griffin. Operazioni che si sommano allo stillicidio di vip anti-Trump come Taylor Swift, Eminem, Bruce Springsteen, Leonardo Di Caprio e Beyoncé. Ma servirà?