Casa a Prima Vista, Corrado Sassu: "Cosa vinco quando viene scelta la mia casa"

"Un premio simbolico che rappresenta la vittoria. Ma a noi non interessa l'aspetto economico": Corrado Sassu, il noto agente romano di Casa a Prima Vista, seguitissima trasmissione in onda su Real Time, lo ha detto in un'intervista a FanPage rispondendo a una domanda sul premio che viene corrisposto all'agente vincitore della puntata, cioè l'agente la cui casa riesce a conquistare i compratori.

Sassu ha poi svelato qual è l'appartamento più costoso mai venduto durante la carriera: "È un appartamento che si trova nel quartiere Coppedè, di fronte a piazza Mincio. Era di proprietà di un ingegnere e i vetri erano firmati proprio da Coppedè. Parliamo di diversi milioni di euro per un appartamento da oltre 300 metri quadri su due livelli con un pavimento meraviglioso e i soffitti a cassettoni. Era off-market. È stato venduto con un appuntamento".

L'agente ha spiegato anche cosa sia l'off-market, una sorta di mercato immobiliare segreto: "Ci sono persone che non vogliono esporre il proprio immobile sia per ragioni di privacy che per una questione di esclusività dell'immobile in questione. Magari esiste un proprietario noto che non vuol far sapere di stare vendendo il suo appartamento. Dall'altra parte, esiste l'agente immobiliare bravo che ha un pacchetto di clienti a cui basta fare una sola telefonata per l'acquisto. Sono persone che cercano case talmente esclusive che sono gli unici a poter acquistare. Quell'immobile non ha la necessità di finire sui classici portali perché esistono immobili esclusivi destinati ad acquirenti esclusivi".