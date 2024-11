Casa a Prima Vista, Sassu e l'appartamento con gli spettri: "Succedevano cose strane"

05 novembre 2024 a

"C’era l’anima del proprietario che non voleva la vendessimo. Succedevano cose strane": l'agente romano di Casa a Prima Vista Corrado Sassu, intervistato da FanPage, ha rivelato di aver avuto a che fare con una casa infestata dagli spettri. Alla fine, però, è riuscito a venderla. A tal proposito ha raccontato: "Sì, è stata venduta. Però ho visto che è stata rivenduta, perché sono passato e non c’è più il cognome dello stesso proprietario. Quindi credo sia successo qualcosa e non voglio sapere cosa". Un racconto da brividi, insomma.

Sassu, poi, ha parlato anche della sua di casa, mostrata ai fan sui social. Nonostante il successo televisivo, al momento non starebbe pensando di prendere un nuovo appartamento: "No, non cambio. Ho preso questa casa da poco. Prima vivevo al mare, a Santa Marinella, e lo facevo perché da tempo avevo progettato di vivere sul mare e avevo una bella casa con vista. Per i primi periodi facevo avanti e indietro ma con l'avvento della tv, tra le registrazioni e il lavoro che è aumentato, ho dovuto prendere casa a Roma. Sono entrato in quell'appartamento ad agosto e, se anche i miei guadagni dovessero aumentare, per le mie dinamiche familiari attuali continuerò a preferire una casa piccola e comoda da pulire, anche se si tratta comunque di 90 metri quadri con un bell'esterno. Penso la terrò per un bel po' di tempo, a meno che non mi capiti di poter acquistare un bell'attico vista Circeo".

Finora la trasmissione viene girata principalmente a Roma e Milano. Ma non è escluso che alcune puntate possano essere realizzate anche altrove. Incalzato dal giornalista di FanPage, il noto agente immobiliare ha svelato che "potrebbero esserci delle puntate anche in Campania" già in questa stagione. Sui possibili agenti protagonisti, invece, non si è sbottonato: "Lo scoprirete guardando il programma".