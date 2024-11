Le Iene, Diletta Leotta con Veronica Gentili: "Culotte, pizzo, minigonne". Si scatena il delirio

07 novembre 2024 a

Pochi programmi possono vantare due primedonne come loro: Veronica Gentili e Diletta Leotta, la giornalista e la conduttrice, la mora e la bionda insieme sullo stesso set, per la gioia dei telespettatori di Mediaset. Da Talpa, la siciliana Diletta si è fatta... Iena e per una sera si è presentata alla guida dello storico programma di approfondimento di Italia 1 curato da Davide Parenti e condotto, appunto, dalla Gentili insieme al comico Max Angioni.

Sui social, la Leotta ha condiviso le foto sensuali e sbarazzine del dietro le quinte in compagnia della Gentili. Ed è subito delirio tra gli appassionati. La 37enne catanese, che lo scorso giugno ha sposato il compagno, il calciatore tedesco Loris Karius, poche settimane prima di festeggiare il primo compleanno della loro figlioletta Aria, si è presentata con un aggressivo look total black scelto per lei dallo stylist Nicolò Grossi.

L'effetto è sontuoso: completo di Dolce&Gabbana decisamente ardito, reggiseno in pizzo (rigorosamente nero) vezzosamente in mostra, gilette doppiopetto scollatissimo, micro culotte, collant velati e saldali neri con tacco da trampoliera. La Gentili non è stata da meno, con vestitino da sera decisamente aggressivo, corto con generoso spacco sulla gamba sinistra. E sui social, in calce al post condiviso dalla Leotta, è un trionfo di commenti maschili in estasi.