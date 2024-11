Galeazzo Bignami spiana Paolo Cento in tv: "La violenza la lascia a casa tua. Va bene?!"

15 novembre 2024 a

A Dritto e Rovescio va in scena uno scontro tra il viceministro Galeazzo Bignami e la dem Elisabetta Gualmini. Al centro del dibattito c'è la manifestazione di Bologna in cui diversi agenti sono stati aggrediti e picchiati dagli antagonisti. Bignami non usa giri di parole: "Ci sono giudici che definiscono Giorgia Meloni pericolosa, sono loro che decidono poi chi è bravo e chi è cattivo e di fatto indicano anche chi è il bersaglio".

A questo punto però lo interrompe Paolo Cento che attacca ancora a testa bassa: "Ma scusa Bignami, parlate voi che non riuscite mai a prendere le distanze dal fascismo? Proprio voi parlate?".

Bignami non lascia correre e replica duramente: "Allora noi prendiamo tutte le distanze e tu la violenza la tieni a casa tua va bene?". Gli animi si surriscaldano rapidamente. Interviene Del Debbio che riesce a riportare la calma in studio e il dibattito prosegue. Ma resta la senzazione, piuttosto tangibile, che una certa parte della sinitra sta cercando di giustificare l'ingiustificabile, ovvero l'assalto deliberato da parte di decine di antagonisti contro le nostre Forze dell'Ordine in una imboscata che si sarebbe potuta evitare rispettando il normale rito della democrazia e lasciando manifestare CasaPound. Ma a quanto pare il diritto a manifestare vale solo in un caso: quando la sinistra scende in piazza...