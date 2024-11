Ballando, l'arroganza della Lucarelli contro Sonia Bruganelli: "Lo rifai? Mi compro il tuo jet privato"

17 novembre 2024 a

Altro giro, altra puntata di Ballando con le Stelle e ovviamente altre scintille. La puntata in questione è quella di sabato 17 novembre, siamo ovviamente su Rai 1 e altrettanto ovviamente al timone dello show danzereccio c'è Milly Carlucci. E a finire al centro delle polemiche è Sonia Bruganelli, il tutto per un’esibizione giudicata sottotono dai giudici. E come sempre non è mancato il veleno di Selvaggia Lucarelli, veleno al quale è seguito uno scontro iniziato già dalla puntata precedente, quando la ex di Paolo Bonolis aveva fatto riferimento alla newsletter della giornalista, un commento che sui social è stato definito più imbarazzante che incisivo. La blogger non ha lasciato correre e ha colto l’occasione per rispondere con la sua solita irascibile ironia: “Ringrazio Sonia che con la pubblicità alla mia newsletter mi sono comprata un elicottero. Se la rifai mi compro il tuo jet privato”.

Quanto alla performance della serata, Selvaggia non ha fatto sconti: “Difficoltoso dirti qualcosa di positivo, il ballo era bruttino. Non so cosa dire. Sonia ha portato il personaggio silente. Avete ballato come le altre volte, ma avevate l’alibi”. Il giudizio severo ha trovato spiegazione nella preparazione che è stata piuttosto limitata nel corso della settimana, il tutto a causa di un evento ben più importante: il maestro di ballo di Sonia, Carlo Aloia, è diventato papà della piccola Michelle e ha avuto poco tempo per provare con la sua allieva. Questo, unito all’infortunio di Anastasia Kuzmina, caduta durante un’esibizione con Francesco Paolantoni, ha penalizzato la preparazione del gruppo.

La rumba portata in scena da Bruganelli non ha convinto la giuria, con un’unica eccezione: Ivan Zazzaroni. Fabio Canino, invece, è stato categorico: “Il loro ballo non mi è piaciuto per nulla. Andava fatto qualcosa di meno, ma fatto meglio. Sembrava una prova”.

Carlo Aloia, accettando le critiche, ha spiegato: “Con il tempo a disposizione non potevamo fare di meglio”, non rinunciando però a una frecciatina verso Guillermo Mariotto, che nella scorsa puntata aveva dimostrato di non ricordare il suo nome, chiamandolo semplicemente “ragazzo”. “Avrei voluto indossare una maglia con scritto ‘Mi chiamo Carlo’”, ha scherzato il maestro. Anche Sara Di Vaira ha aggiunto il suo commento, sottolineando la mancanza di convinzione di Sonia: “Mi sembra che tu non ci abbia creduto abbastanza”.

Come sempre, Mariotto ha chiuso con uno dei suoi giudizi enigmatici, criptici, giudizio che ha lasciato perplessi sia i concorrenti che il pubblico. Resta il fatto che, tra critiche e battibecchi, la puntata ha continuato a tenere accesi i riflettori su Ballando con le Stelle. In attesa della prossima emissione...