Stefano De Martino privatissimo: "È vero, che donne mi piace frequentare"

Stefano De Martino torna a parlare di Belen Rodriguez. L'ex ballerino, ora conduttore di Affari Tuoi, ha conosciuto la modella ad Amici. Poi la loro relazione, tra vari tira e molla, è finita. Il motivo? "Gli amori si compiono. O si resiste al tempo con affanno, o si ha il coraggio di dire che è stato molto bello. L’unico amore eterno è quello tra genitori e figli". Eppure - spiega al Corriere della Sera - il fatto che sia stato sposato con una donna così bella ha creato attorno a me il falso mito che mi piace solo quel tipo di donna. Non è vero. Di lei mi affascinava la luce, l’ambizione, questa voglia di mondo che era la mia stessa voglia".

In tanti qualche gelosia nei confronti dell'allora 22enne la nutrivano. "Penso che tanti uomini, dopo, abbiano cominciato a sentirmi vicino perché in fondo io ce l’avevo fatta con mezzi limitati. Lei stava con Fabrizio Corona, un’altra generazione, un’altra vita: in teoria non c’era gara". Come l’ha conquistata? "Ballare insieme ha subito accorciato le distanze. È un peccato che oggi più nessuno balli un lento: sterno contro sterno, cuore contro cuore; si risparmia un sacco di tempo, l’invito a cena, l’approccio con il cuore in gola...".

Tra un tira e molla e l'altro, al conduttore è stato attribuito il flirt con Alessia Marcuzzi: "Sì, ogni mese ce n’è una nuova. Mentre è vero che mi piace frequentare persone più grandi di me, che hanno da insegnarmi qualcosa. Seguendo questo schema, però, dovrei uscire con le ottantenni!".