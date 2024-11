Italo Bocchino, lite in tv con Giannini: "Sciacquati la bocca", "Meloni sale"

19 novembre 2024 a

Scontro acceso a Otto e Mezzo tra Massimo Giannini e Italo Bocchino. Al centro della puntata ovvimente c'è il risultato delle Regionali in Emilia Romagna e Umbria dove il centrosinistra ha ottenuto un netto successo. Giannini afferma: "Bisogna dire che in questo Paese c'è stato un segnale. Il centrodestra non è imbattibile. Se governa bene viene premiato, quando commette errori viene punito dagli elettori. Ed quello che è accaduto in Umbria. Poi bisogna anche pensare alla manovra e ai dati citati dal premier che in realtà non sono veri. Il mal governo nasce nelle politiche per l'occupazione".

A questo punto Bocchino lo interrompe: "Abbiamo il tasso di occupazione più alto di sempre nella storia del nostro Paese". Giannini non ci sta e prosegue: "È sotto la media Ue e le ore di lavoro sono diminuite". Bocchino però lo gela subito: "Beh nonostante tutto ciò che stai dicendo e ciò che dicono a Repubblica, Meloni è amata. Più Repubblica ne parla male e più il premier cresce nei sondaggi". Giannini sbotta: "Tu prima di parlare di Repubblica ti devi sciacquare la bocca". I toni si accendono, ma Lilli Gruber riporta subito la calma in studio. E il dibattito prosegue senza intoppi.