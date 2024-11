Elodie senza vestiti sul Calendario Pirelli, Fazio mostra il video integrale

25 novembre 2024 a

"Mi hanno chiamato e ho detto 'non posso rinunciare'": Elodie, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, ha parlato così della sua partecipazione al calendario Pirelli. "I più grandi fotografi e personalità del cinema e della musica hanno lavorato al calendario Pirelli. Per me è stato un grande onore", ha sottolineato la cantante. Che poi ha spiegato: "Io sono il mese di ottobre, sembra più giugno eh? Diciamo un ottobre in Sicilia". Nella foto in questione, infatti, l'artista, senza veli, è appoggiata a uno scoglio col mare dietro. I capelli lunghi le ricadono, sciolti e bagnati, sulle spalle.

Il conduttore dell'ex trasmissione Rai ha mandato in onda anche il backstage del calendario. L’edizione 2025, intitolata "Refresh and Reveal", è stata scattata tra maggio e giugno sulle spiagge dell’Historic Virginia Key Beach Park di Miami e in uno studio allestito nella stessa area da Ethan James Green, nome di spicco nel mondo della fotografia di moda e della ritrattistica. Si tratta della 51esima edizione, presentata al Natural History Museum di Londra alcuni giorni fa. Tra i protagonisti cantanti, attori, modelle.

Tanti i commenti sotto al posto di Che tempo che fa sul calendario Pirelli con protagonista Elodie. "Se chiedete a me, la donna più bella del mondo", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece l'ha definita "una dea".