Ennio Doris, il guizzo su Canale 5 lo dimostra: era il banchiere più amato dagli italiani

Klaus Davi 27 novembre 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Ennio Doris-C’è anche domani)

È triste che per rivedere grandi personaggi meritevoli troppo spesso sia necessario che non ci siano più. È il caso di Ennio Doris, assoluto protagonista della nostra storia imprenditoriale, il cui film biografico in onda domenica in prime time su Canale 5 è stato visto da una media di 2.404.000 spettatori col 14% di share e picchi del 17%, ottimo risultato considerando la concorrenza del film di Rai 1, di Report su Rai 3, di Fazio sul Nove e delle Iene su Italia 1.

Ipotizziamo che Ennio Doris fosse stato «un uomo di sinistra»: avremmo avuto celebrazioni di ogni tipo come accaduto per altri industriali del calibro di Adriano Olivetti o Gianni Agnelli. Il fatto che la sua immagine e il suo percorso siano stati associati a Silvio Berlusconi ha fatto sì che non ci sia stata una riflessione adeguata. Rincuorante quindi da questo punto di vista il biopic, con Massimo Ghini nei panni del fondatore di Mediolanum, che ha avuto il pregio di valorizzare l’umanità di un imprenditore e la sua capacità di stare vicino ai suoi dipendenti.

Verissimo, Silvia Toffanin resiste all'uragano Sinner: che cifra ha sfiorato

Una figura non dissimile da quella di Walter Rathenau, imprenditore e già ministro degli Esteri tedesco che fu ucciso dai nazisti. Eppure Doris non ha avuto la considerazione adeguata. Meno male che almeno Canale 5 ha pensato a ragione di riempire questo vuoto.