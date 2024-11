Corvetto, il caos "infiamma" anche talk e tg: fuori le cifre

Klaus Davi 30 novembre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Talk e Tg)

Nel pieno della bagarre fra magistrati e politica sul tema immigrazione irrompe il caso del quartiere Corvetto (Milano sud), teatro dell’inseguimento e della tragica morte di Ramy Elgaml. Non ci poteva essere esempio più lampante degli effetti di un’immigrazione incontrollata legittimata, di fatto, da un certo buonismo “istituzionale”. Gli ingressi facili e incontrollati ingenerano - e non certo da ora - zone “slum” completamente offuscate dalla narrazione radical chic che poi si impongono d’imperio spinte dalla cronaca.

Da giorni la vicenda del 19enne egiziano morto in un incidente, al termine di un lungo inseguimento dei carabinieri, agita tutti i tg e i talk show in tv. Curve che aumentano quando si sfiora l’argomento, con Il Tg4 che agguanta un punto di share grazie ai servizi con le interviste nel quartiere messo a ferro e fuoco. Bene anche Studio Aperto che sale di 0.5% e il Tg5 che, sommando le varie edizioni, guadagna la bellezza 1.5 punti. Segni più anche per Tg1, Tg2 e Rai News 24.

Il tema delle banlieues coinvolge sistematicamente gli over 55 con un incremento rispetto al solito del target di 2 punti percentuale, ma anche le donne, e la fascia over 30 in primis, con un +3% medio. I servizi su Ramy spopolano sui ceti medi e medio-bassi (+7%) con picchi di ascolto a Milano, Torino, Firenze, Genova, Roma.