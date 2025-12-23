Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Soumahoro svolta a destra, "il tricolore": uno choc, con chi si candida

martedì 23 dicembre 2025
Soumahoro svolta a destra, "il tricolore": uno choc, con chi si candida

2' di lettura

Più sovranista dei sovranisti, la (incredibile) parabola politica di Aboubakar Soumahoro pare essere arrivata a un punto di non ritorno: il deputato del Gruppo Misto, eletto tra le fila di Alleanza Verdi e Sinistra italiana ma fatto fuori con imbarazzo dopo l'inchiesta sull'uso dei soldi alle coop che ha coinvolto moglie e suocera, si dice pronto a passare con la destra. Tutto vero. 

"Gli ultimi anni, per me, sono stati una rinascita. La vita stessa è una rinascita continua", spiega l'onorevole al Foglio. Passerà  le feste di Natale in Africa, tra Senegal, Costa d'Avorio e Guinea, ma la sua testa è già al prossimo clamoroso salto del fossato. "Io non ragiono con le lenti del Novecento. E non procedo per semplificazioni. L'interesse c'è - annuncia a proposito delle prossime elezioni politiche -. Sono pronto a candidarmi con una dimensione di forze che portano in seno il tricolore".

Migranti, Soumahoro sta con Meloni: "La sinistra? Lasciamo stare"

"Viaggiare è piacevole, emigrare invece no. Questo è un concetto che si può capire solo se fin...

Il nome del partito o della  lista resta top secret: "Faccia un check nei simboli dei partiti - provoca -. Io sono un pragmatico. Guarderò il progetto". Da pragmatico, appunto, nell'attesa si sta dando da fare nella sua Africa: "Bisogna creare rapporti di interscambio commerciale tra il nostro paese e il continente. Partendo dai numeri, noi sappiamo per esempio che l'Africa avrà bisogno di circa 402 miliardi di dollari all'anno, entro il 2030, per portare a termine il proprio processo di trasformazione in alcuni settori come le infrastrutture, l'agroalimentare, l'istruzione. Sappiamo che l'interscambio commerciale tra Italia e Africa è ammontato a 57 miliardi di euro nel 2023, e che di questi circa 38 sono relativi a importazioni e 19 all’export. Sappiamo poi che gli scambi commerciali con la Francia, di contro, hanno superato i 65 miliardi di euro nel 2024. E che il tutto avviene in un contesto, penso soprattutto l'Africa subsahariana, destinato a crescere più della Cina entro l'anno prossimo". 

Piccolotti e Fratoianni umiliati da Rizzo: "30mila euro, perché non sono più di sinistra"

Marco Rizzo si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Su X l'ex parlamentare europeo e coordinatore di DSP se la pre...

"Saranno con me alcune aziende già presenti al forum che ho organizzato a ottobre, dove c'erano anche esponenti del governo italiano", sottolinea puntualizzando che dal centrodestra, riguardo al suo lavoro di raccordo, "c'è ascolto e attenzione. Ma a me preme anzitutto essere utile al paese". Che è l'Italia: "'Ivoriano' lasciamolo dire ad altri. Io sono italiano. E per questo posso dire che l'incontro con le aziende africane rappresenta un'opportunità di partenariato win-win, di trasferimento delle conoscenze. Si tratta di riposizionare il nostro paese come soggetto centrale, di uscire dai cliché mediatici".

Uno di questi, forse, era l'averlo etichettato come simbolo della sinistra: "Io sono un uomo libero, e non uso la cassetta degli attrezzi del '900. Un secolo fa si parlava di catena di montaggio e proletariato. Ma oggi sotto l'ombrello degli operai ci sono imprenditori e partite Iva. Non è blasfemia. E' la realtà dei fatti. E' la metamorfosi del tessuto sociale. C'è chi come me lavora, e fa proposte concrete, e chi invece semplifica sui social, imponendo gabbie. Io difendo l'interesse italiano". Insieme a chi, sarà il primo grande giallo del 2026.utto qui”.

tag
soumahoro
bonelli fratoianni
alleanza verdi sinistra

Vergogna rossa Askatasuna, botte ai poliziotti sotto gli occhi dei politici: chi c'era in piazza

Ipocrisia rossa Sinistra senza vergogna: "Serve più sicurezza", ma ha lasciato porte aperte a ladri, abusivi e clandestini

Modello perdente Albanese, Salis, Soumahoro: come crollano le 3 figurine rosse

ti potrebbero interessare

Giorgia Meloni, gli auguri di Natale: "Una nazione straordinaria. Attenti, l'anno prossimo..."

Giorgia Meloni, gli auguri di Natale: "Una nazione straordinaria. Attenti, l'anno prossimo..."

Mattia Missiroli, il sindaco Pd di Cervia si dimette dopo le accuse di molestie alla moglie

Mattia Missiroli, il sindaco Pd di Cervia si dimette dopo le accuse di molestie alla moglie

Basilicata, regalo di Natale in regione: tornano i vitalizi

Basilicata, regalo di Natale in regione: tornano i vitalizi

Repubblica ai greci, il governo incontra Kyriakou

Repubblica ai greci, il governo incontra Kyriakou