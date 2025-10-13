La sinistra vuol processare solo i carabinieri di Ramy

Tra un mese sarà un anno dalla morte di Ramy Elgaml. La vicenda è nota: lui e il suo amico, Fares Bouzidi, alla guida di uno scooter, non si fermano a un blocco dei carabinieri e fuggono nella notte milanese. Venti minuti di inseguimento folle a cento all’ora fino allo schianto fatale per il ragazzo contro un palo. Alla tragedia è seguito un teatro dell’assurdo. I centri sociali e l’estrema sinistra hanno attaccato i carabinieri.

I militari sono stati accusati da questi fanatici, con la complicità irresponsabile di molti organi di stampa, e hanno subito un processo mediatico prima ancora di quello giuridico. Gli amici di Ramy e la sinistra nostrana, che subito ha cavalcato la sventura del ragazzo. I militari sono stati accusati di razzismo perché avevano fermato due ragazzi di origine nordafricana, poi di aver sbagliato a insistere con l’inseguimento data la determinazione della coppia a fuggire, infine addirittura di averli voluti ammazzare perché un agente ha detto «bene» alla notizia della caduta dello scooter e un altro aveva detto «nooo» quando i giovani a cui aveva sbarrato la via sono riusciti a restare in sella e scappare; per inciso, il video dimostra che, se fossero caduti allora, Ramy sarebbe ancora vivo.

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, non ci capì nulla e disse che i carabinieri «avevano sbagliato», non aiutato dal suo allora consulente per la sicurezza, l’ex capo della Polizia, Franco Gabrielli, che sostenne che i militari «avevano sbagliato perché avevano messo in pericolo i giovani in fuga», quando invece la Corte di Cassazione ha stabilito che «chi scappa alle forze dell’ordine è responsabile dei danni che produce a persone e cose». Questo atteggiamento delle istituzioni incendia la piazza e al Corvetto, il quartiere di origine dei giovani, si rischia la rivolta sociale stile banlieue francesi.