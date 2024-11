Ballando, Federica Pellegrini contro Angelo Madonia: "Sì, mi stavano sulle balle"

29 novembre 2024 a

Anche Federica Pellegrini è uscita allo scoperto dopo l'addio anzi tempo di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle. Incalzata da Valerio Staffelli, che per l'occasione le ha consegnato il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia, ha vuotato il sacco: "Devo dire che la produzione un po' mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato".

Poi però Staffelli ha fatto notare alla Pellegrini che Madonia nell'ultima puntata "avrebbe sbagliato un passo e poi cercato in platea lo sguardo di compiacimento della fidanzata Sonia Bruganelli", lei ha risposto: "Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei. E infatti poi ha fatto quella sparata…Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro". Ora Federica dovrà proseguire il suo percorso a Ballando con un nuovo partner: "Si ricomincia tutto daccapo, Samuel Peron mi ha già 'massacrato', quindi magari mando via anche lui!".

Di recente, anche Milly Carlucci si è espressa sul caso Madonia: "Si era arrivati a un punto che fare lavorare serenamente una coppia non era più possibile. Il maestro difende l'allievo sempre e non mette le cose personali davanti alla giuria. Il maestro è la produzione. Non è lì per presentare se stesso".