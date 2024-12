Mara Venier accusata di censura: "Non vuole dare fastidio", cosa 'sparisce' da Domenica In

02 dicembre 2024 a

a

a

Burrasca a Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1. Polemiche a non finire su Sonia Bruganelli, i veleni di Selvaggia Lucarelli, le lacrime di Federica Pellegrini, l'allontanamento dal programma del maestro Angelo Madonia, che allenava la Divina ed è compagno della Bruganelli. Dunque, ultimo capitolo, il misterioso abbandono in diretta al programma di Guillermo Mariotto, che si è dato alla macchia e non è più tornato in studio.

Insomma, caos totale. Ma di questo caos totale non se ne è stranamente parlato a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1 la domenica pomeriggio, giusto il giorno successivo a Ballando. Strano, perché da Zia Mara del format danzereccio se ne parla eccome, spesso e volentieri. Ma non nella puntata di domenica 1 gennaio. In particolare, nessun riferimento al forfait di Guillermo Mariotto.

La circostanza è stata stigmatizzata sui social, dai commenti di chi segue la trasmissione su X. "E io che aspettavo zia Mara a Domenica In a parlare di Mariotto e invece nulla su Ballando con le Stelle"; "Hanno tolto la parte più interessante di Domenica In, dei geni!"; "Ma qualcuno sa perché non c’è più la parte dedicata a Ballando?". Già, nessun riferimento: molto spazio all'intervista di coppia, Andrea Bocelli e Veronica Berti, altrettanto spazio a Sanremo 2025 nel giorno dell'annuncio dei 30 big in gara da parte di Carlo Conti. Ma niente Ballando...

"Io e mia moglie a inizio giornata...". Andrea Bocelli imbarazza Mara Venier: una risposta privatissima

Dunque i commenti sui social si facevano sempre più numerosi: "Ma vogliamo un po’ parlare di Mariotto e di cosa ha combinato ieri sera sotto effetto di qualche sostanza sconosciuta?", scriveva un altro insinuando la qualunque. "La Venier avrebbe potuto cavalcare l’onda delle polemiche di Ballando Con Le Stelle e aumentare gli ascolti della sua Domenica In, invece con il canone lo stipendio arriva uguale senza bisogno di dare fastidio alla concorrenza", scriveva un altro utente pescato dal mazzo, utente piuttosto piccato e ingeneroso.