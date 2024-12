Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo: "Voglio fare un appello": disastro a pochi giorni dal Natale

04 dicembre 2024 a

a

a

"Io voglio fare un appello ragazzi": Ida Di Filippo, nota agente immobiliare dell'edizione milanese di Casa a Prima Vista, seguitissimo programma in onda su Real Time, ha chiesto aiuto ai suoi follower su Instagram. In particolare, in una storia pubblicata nelle scorse ore, ha fatto sapere di essere alla ricerca dell'albero di Natale dopo un piccolo incidente che ha rovinato l'abete che aveva in precedenza.

"Ho aperto la mia cantina, si era allagata e il mio albero di Natale andato - ha detto nella storia Ida, mentre sembra camminare per strada -. E adesso che siamo a dicembre dove trovo il mio albero? Aiutatemi, SOS albero di Natale". Una richiesta di aiuto vera e propria, nella speranza di riuscire ad addobbare la sua casa per le feste quanto prima. Nella stessa storia, poi, la Di Filippo ha scritto: "L'alberooooo" con faccine che piangono a corredo. Prima di questa storia, invece, la Di Filippo ha pubblicato una foto mentre è in ascensore. "Buongiorno #storienellascensore", ha scritto. Nello scatto, in particolare, l'agente indossa un impermeabile rosso, borsa in pelle nera come accessorio e degli occhiali scuri. Rossetto rosso e sorriso sempre presente. E in sottofondo una canzone natalizia.

"Non ho più una vita". Gianluca Torre, una confessione drammatica

La Di Filippo, protagonista di Casa a Prima Vista Milano insieme a Miriana D'Amico e Gianluca Torre, ha il compito - così come i suoi colleghi - di convincere il cliente durante la trasmissione, dopo avergli presentato la soluzione secondo lei più idonea alle richieste ricevute.