Filippo Turetta, un'ondata di share: clamoroso da Bruno Vespa

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Cinque minuti)

Non è stata solo una sentenza di un Tribunale. Ma una sorta di autodafé emotivo collettivo che ha coinvolto tutta la nazione. OmnicomMediaGroup calcola che in soli due giorni l’attesa e poi il dibattito che è scaturito dalla sentenza abbiano coinvolto oltre 30 milioni di italiani spaziando dagli over 70 ai millennial. Una terribile morte, ci si consenta la frase fatta, che però sta lasciando un segno profondo nell’immaginario collettivo e incidendo profondamente sulla sensibilità del Paese.

Picchi si sono raggiunti con Bruno Vespa (23.5% di share con Cinque Minuti), i Tg leader delle 20 oltre il 24% su Rai, al 21% su Canale 5 e quasi all’8% su La7, La vita in diretta su Rai 1 al 22%, Ore 14 su Rai 2 oltre il 9%, Diario del giorno su Rete 4 quasi al 7% senza dimenticare lo speciale Un giorno in pretura in prime time su Rai 3 oltre il milione di teste col 5.4% di share.

In questo caso specifico si è capito cosa sia nel concreto una total audience, ovvero lo strumento Auditel che oltre alla misurazione dell’audience televisiva comprende anche quella di tutti i device (pc, smart tv, smartphone...) connessi. Il trend topic #turettacecchettin ha contaminato tutti i social. Cosa abbia stimolato un simile processo di identificazione è ancora un mistero. Gli italiani dimenticano tutto? A guardare con attenzione questi dati sembrerebbe proprio il contrario.