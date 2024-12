Casa a Prima Vista, "così si fa l'albero di Natale": le dritte di Ida Di Filippo

07 dicembre 2024 a

"Ragazzi sto mettendo gli addobbi": Ida Di Filippo, nota agente immobiliare protagonista dell'edizione milanese di Casa a Prima Vista su RealTime, ha mostrato ai suoi seguaci su Instagram i preparativi per le feste di Natale, a partire dall'albero. "Con me c'è la mia assistente preferita - ha poi detto inquadrando sua nipote - è molto concentrata, così si fa l'albero di Natale a casa della zia".

Guardando meglio le decorazioni sull’albero, a un certo punto la Di Filippo ha ammesso: "Certo c'è stato un momento in cui... Mi sembrano un po' tutti vicini, ora li sistemiamo un po'. Però è partita ufficialmente la nostra missione: fare l'albero a casa di zia". Nella storia successiva, l'agente immobiliare ha mostrato una foto dell'albero finito mettendo in sottofondo una canzone natalizia.

Nei giorni scorsi, invece, la Di Filippo aveva messo al corrente i suoi follower di un piccolo imprevisto a pochi giorni dal Natale. In particolare, aveva raccontato che la sua cantina si era allagata e che di conseguenza il suo albero si era rovinato. Di lì un appello ai suoi fan per aiutarla a trovare l'albero perfetto per le feste. A quanto pare alla fine tutto si è risolto per il meglio.