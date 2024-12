Uomini e Donne, Tina Cipollari la umilia e Gemma Galgani sbotta. Interviene De Filippi: caos totale su Canale 5

09 dicembre 2024 a

Una puntata, quella di oggi - lunedì 9 dicembre - di Uomini e Donne, che ha regalato al pubblico un momento inaspettato e carico di emozioni. Siamo ovviamente su Canale 5, nel regno di Maria De Filippi. E William e Manuela, una delle coppie protagoniste del programma, ha annunciato la decisione di lasciare lo studio per proseguire la loro conoscenza lontano dalle telecamere.

La scelta ha toccato tutti i presenti. Dopo l'uscita di scena della coppia, l’opinionista Tina Cipollari ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina relativa alla discussione che si sta sviluppando tra Gemma Galgani e Fabio: “Vedi come si fa presto? Altro che la camicia aperta e sbottonata la sera, il pomeriggio... La finestra aperta o chiusa e la camera d’albergo... Quando c’è la serietà ecco cosa succede", ha commentato velenosissima.

La De Filippi è subito intervenuta per confortare Gemma, visibilmente scossa, mentre la dama confessava di non fidarsi di Fabio: “È così Tina. Lo sai, no? È questa Tina. Non è mica una novità”. Ma la Cipollari da par suo non si è fermata e ha rincarato la dose: “Una donna della sua età che ancora gioca a fare la quindicenne... quella incerta che dice le bugie". Insomma, veleno su veleno.

La risposta di Gemma non si è fatta attendere. Profondamente irritata, ha sbottato: “Tu la devi finire. Non sono riuscita a spiegare il mio punto di vista. Che fiducia c’è in me? Allora se è così va bene...”. La padrona di casa, a quel punto, ha cercato nuovamente di riportare la calma in studio: “Ma perché Gemma vivi così questa cosa? Ma non si può non far parlare la persona che ha vissuto con te la situazione. Cosa devo fare? Devo mettere la macchina della verità?”.

Ma l'intervento è servito a poco, Gemma infatti ha continuato a criticare Fabio, sostenendo che non direbbe la verità e accusandolo di non provare un reale interesse nei suoi confronti: “Passare però per falsa e bugiarda anche no. Tutto quello che dice lui è vero, mentre tutto quello che dico io è falso? Non mi avete ascoltata”. La dama ha poi fatto notare alcune contraddizioni nella loro frequentazione, lamentando la mancanza di sviluppo nella relazione. A chiudere lo scambio è stato Fabio, il quale ha espresso tutta la sua delusione, spiegando che il futuro della loro conoscenza, ora, appare incerto. Riusciranno mai a trovare un compromesso e a superare le divergenze? Chissà...