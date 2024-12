4 di Sera, il ribaltone di Natale: ecco chi prende il posto di Paolo Del Debbio

14 dicembre 2024 a

Paolo Del Debbio lascia il posto a Francesca Barra e Roberto Poletti a 4 di Sera, il programma in onda su Rete 4 nella fascia access prime time. Stando a quanto riportato dal sito davidemaggio.it, però, non si tratterebbe di un cambio permanente, ma solo momentaneo per via delle vacanze di Natale. Dopo l'ultima puntata di Dritto e Rovescio, Del Debbio ha salutato anche il pubblico di 4 di Sera per godersi qualche settimana di riposo. "Per quest’anno è finito 4 di Sera perché noi ci rivediamo il 7 gennaio - ha detto il conduttore al termine della trasmissione -. Durante le feste vi terranno compagnia Francesca Barra e Roberto Poletti, tutti i giorni".

Per la sostituzione natalizia, quindi, tornano al timone i conduttori che hanno inaugurato il programma nel corso dell'estate. Del Debbio, che ne aveva preso le redini lo scorso settembre, tornerà alla guida della trasmissione a partire dal 7 gennaio. Lo stesso faranno Federica Panicucci e Myrta Merlino rispettivamente a Mattino e Pomeriggio 5.

4 di Sera su Rete 4 era subentrato a Prima di Domani di Bianca Berlinguer, che a sua volta aveva preso in eredità lo spazio occupato da Stasera Italia condotto da Nicola Porro. Per Del Debbio, in ogni caso, quella di 4 di Sera non è la prima esperienza in access: nel 2013 condusse Quinta Colonna – Il Quotidiano sempre su Rete 4. L’appuntamento durò per circa otto mesi, chiudendo a dicembre dello stesso anno per lasciare spazio alla soap "Tempesta d’Amore". Altra esperienza risale, infine, al 2015, quando si trovà al timone del talk Dalla Vostra Parte.