Ballando, le scuse di Guillermo Mariotto: "Troppo stress, cosa succede nella mia vita". Esplode la polemica

La seconda semifinale di Ballando con le Stelle - il programma del sabato sera su Rai 1 condotto da Milly Carlucci - è stata carica di emozioni e colpi di scena. La serata del 14 dicembre è iniziata con un vuoto evidente tra i giurati: la sedia di Guillermo Mariotto, lasciata vuota dopo la sua improvvisa assenza del 30 novembre, ha creato non poca suspense tra i presenti e il pubblico a casa.

Nella prima parte della puntata, dedicata al ballo a sorpresa in coppia con i propri affetti, è stata Bianca Guaccero a conquistare la scena. La conduttrice si è esibita accanto alla sua mamma, che ha stupito tutti con i suoi 89 anni portati con grande eleganza. La performance ha emozionato la giuria e il pubblico, permettendo alla Guaccero di vincere i 30 punti bonus della serata.

Nonostante le numerose polemiche suscitate dalla sua assenza, Guillermo Mariotto è tornato al suo posto durante la trasmissione. Prima di riassumere il ruolo di giurato, si è scusato pubblicamente per il suo comportamento.

La padrona di casa, Milly Carlucci, ha affrontato la questione con serietà: “Questo è uno studio della Rai che non può essere abbandonato così. Abbiamo parlato con lui e con la Rai e al termine di tutti questi discorsi abbiamo valutato la situazione e abbiamo capito che lui è in un momento di particolare difficoltà emotiva. Lui è qui con noi da 19 anni, è una parte di noi, non puoi non sentir male se lui ha una ferita. La scelta è quella di un 'cartellino giallo'. Sicuramente un riconoscimento di un'azione sbagliata... ma non è la fine, non è un'espulsione, non è un rosso”.

Subito dopo è stato trasmesso un filmato in cui Mariotto ha spiegato le sue ragioni: “Sono qui proprio a fare il mea culpa. È normale che si fa perché uno lascia il lavoro così. Io, purtroppo, ho dovuto assentarmi con grande e mio sommo dispiacere. Mi sono sentito male per tutto lo stress, da quello che nella mia vita sta succedendo. Mi tocca scusarmi in tutti i modi possibili perché io ho mancato di rispetto a voi, al pubblico, alla Rai e a Milly in primis". Insomma, tutta colpa... dello stress. Una spiegazione che ha convinto fino a un certo punto, tanto che sui social fioccavano critiche contro Mariotto. Critiche anche contro la scelta di Ballando di "perdonarlo", una decisione che ha decisamente spaccato il pubblico.

In ogni caso, Guillermo Mariotto ha poi fatto il suo ingresso in studio con un mazzo di rose per Milly Carlucci, un gesto simbolico per sottolineare il suo pentimento. La conduttrice ha accettato i fiori, ma con un monito: “Accetto i tuoi fiori, però ora guardami negli occhi. Ora ci mettiamo lì e siamo molto ma molto seri", ha concluso la conduttrice.