La Volta Buona, Laura Freddi attacca Sonia Bruganelli: "Si commenta da sola". Lei risponde così

Botta e risposta tra Laura Freddi e Sonia Bruganelli. La concorrente di Ballando con le stelle l'aveva attaccata nel corso della sua ospitata a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani: "Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un'altra verve e modalità". In un primo momento, Laura non aveva replicato. Ma da Caterina Balivo a La Volta Buona si era lasciata andare a un piccolo sfogo: "Il giorno dopo mi è esploso il cellulare".

"Avevo scelto di non rispondere a Sonia a Belve, il giorno dopo mi chiamavano per commentare, ma io non ho voluto semplicemente perché non so che risposta devo dare. Da adesso in poi non parlerò più della signora Bruganelli, si commenta da sola perché il silenzio è già una grande risposta - ha commentato Laura Freddi a La volta buona -. Voglio invece ringraziare il pubblico che mi ha travolto con l’affetto. Ho sempre dato più importanza alla persona umana che al personaggio, non voglio cavalcare questa cosa, non voglio prendere il suo posto. Sono una persona mite, rispetto tutti, ma non parlerò mai più di lei".

Ma Sonia Bruganelli stava guardando proprio La Volta Buona. Ed è intervenuta sui social per rispondere a Laura Freddi. "Sono tre anni che vai nei programmi a non parlare di me Laura", la frecciatina su Instagram.