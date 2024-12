Ballando, Milly Carlucci sgancia due bombe su Guillermo Mariotto: "È in un momento buio. Ma esamineremo tutto"

17 dicembre 2024 a

La finalissima di Ballando con le Stelle, in programma sabato prossimo su Rai 1 e condotta come sempre da Milly Carlucci, si preannuncia piena di colpi di scena. Al centro dell’attenzione c’è ancora Guillermo Mariotto, il cui caso sembrava essersi concluso durante la seconda semifinale, ma il personaggio continua a far discutere.

L’episodio che ha fatto scalpore riguarda una frase colorita, dal tono tipicamente romanesco, pronunciata dallo stilista di origini venezuelane: “Che figlia de ‘na mign***”. Il fuorionda è stato intercettato poco prima del suo ingresso in studio, subito dopo la messa in onda di un videomessaggio in cui Mariotto si scusava per aver abbandonato lo studio durante la puntata del 30 novembre.

A rendere la situazione ancora più intricata è intervenuta Striscia la Notizia. Nel corso della puntata di lunedì 16 dicembre, anticipata da un comunicato stampa che sottolineava l’ottima crescita degli ascolti, il tg satirico ha cercato di scoprire chi fosse il destinatario di quel commento. Per l’occasione, Valerio Staffelli ha consegnato a Mariotto un Tapiro d’Oro, ma come già accaduto in precedenza, l’incontro è stato tutt’altro che sereno. Anzi...

Nel frattempo, Milly Carlucci ha voluto dire la sua su questo caso in un’intervista a La Stampa, dove ha affermato: "L’audio in realtà non è così chiaro e l’espressione, pur scurrile, va contestualizzata. Qui a Roma, per esempio, è detta anche in maniera scherzosa, per indicare una persona molto sul pezzo. In questi giorni esamineremo con calma l’audio per capire meglio". E ancora, la conduttrice ha ricostruito i momenti più delicati di questa situazione, spiegando che non c’è stata alcuna strategia per attirare l’attenzione sul programma: "Non è stato fatto per calcolo. Guillermo sta attraversando un momento buio: per delicatezza e rispetto non voglio scendere nel merito. Abbiamo parlato a lungo con lui durante la settimana ma davvero fino all’ultimo non sapevamo come sarebbe finita. Il filmato? Le assicuro che avevamo una serie di piani B perché gli scenari possibili potevano essere tanti", ha concluso un poco misteriosa. Appuntamento alla finalissima per il finale...