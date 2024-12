Canale 5, il "Grande Fratello" abbatte i gufi: dati sorprendenti, le ragioni del guizzo

Klaus Davi 19 dicembre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Grande Fratello - Canale 5)

Sono passati quasi 25 anni da quando, va detto coraggiosamente, l’allora direttore di Canale 5 Giorgio Gori sfidò un’opinione pubblica ostile e mandò in onda un esperimento umano-televisivo: una produzione olandese che faceva il verso al celebre Grande Fratello del romanzo 1984 di George Orwell e che rinchiudeva letteralmente in una casa una decina di persone comuni. Le polemiche si sprecarono, ogni sorta di moralismo pre-woke investì il Biscione, la rete, perfino la prima conduttrice Daria Bignardi.

Inutile ricordare che le controversie aiutarono il programma e lo spinsero a chiudere con una media del 37% di share col picco del 60% per la finale. Ogni anno leggiamo che l’epopea del GF è finita. Ma i numeri smentiscono i gufi. Lunedì sera in prime time lo show ha raggiunto 2.277.000 spettatori col 19.1% di share e punte del 30% dopo la mezzanotte.

Hanno fatto gioco i nuovi ingressi di Eva Grimaldi e Stefania Orlando, entrambe già concorrenti nel Grande Fratello Vip, ma anche alcune storie amorose come quella tra Lorenzo e l’ex velina Shaila Gatta. Alfonso Signorini sta raccogliendo quanto seminato in queste settimane, senza contare che sommando al GF Amici, Temptation Island, L’isola dei famosi, Canale 5 riesce a spalmare l’interesse dei più giovani per tutto il corso dell’anno e non solo.