Affari tuoi, Marco piange? Clamoroso a fine puntata: "Perché godo", spunta Piero de Il Volo

"GODO il nostro Fabrizio Romano / Piero de Il Volo se lo merita". Esulta il popolo di X che ogni sera segue e commenta in tempo reale sui social la puntata di Affari tuoi. Quella andata in onda martedì sera non passerà alla storia come la puntata più fortunata del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, ma di certo come una delle più avvincenti.

Merito del finale in cui il concorrente, Marco da Campobasso, accompagnato da mamma Maria, rifiuta l'offerta del Dottore di cambiare il pacco, alla luce dei fatti un trappolone sadico e clamoroso, e si porta a casa 20mila euro. Non una cifra da capogiro, ma sufficiente a far piangere lacrime di gioia al ragazzo, che a molti ricorda appunto Piero Barone, uno dei tre tenori de Il Volo.

"20.000€ che per alcuni (me compreso e non mi vergogno di dirlo) è il nulla cosmico ma non per Marco, al punto di commuoversi, anche se in parte la trovo incomprensibile tale emozione per questa modica cifra", scrive a caldo un telespettatore. "Marco ci hai regalato una puntata divertentissima! Mancherai tantissimo e domani al posto tuo ci sarà qualcuno che non sarà te. Buon rientro a casa", commenta un altro utente. "Che bella la commozione del concorrente... una delle puntate più belle di sempre".

"Almeno interrotta una serie sfig***ta", riflette un altro, statistiche alla mano. "Quanti giorni erano che non vincevano niente???? Bravo Marco, un bacio a Spinete da una ragazza che ha passato 9 anni della sua infanzia/adolescenza a Campobasso!!!".

In tanti sottolineano l'errore di Lupo, il super-opinionista e "Vate" delle strategie seduto nel pubblico in studio che aveva invece consigliato a Marco di cambiare il pacco. "Lupo su non te la prendere!!! La prossima volta ci 'azzecchi'...forse!!!", "Lupo!! Stasera hai toppatooooooooooo!!!", "Lupo non hai capito niente", e lo stesso De Martino che in un momento di entusiasmo esclama: "Alla facciaccia tua e del Dottore".

E proprio il Dottore finisce sulla graticola: "Ho piacere per Marco, il Dottore fregato!", sottolinea ancora un appassionato su X. "Davvero il Dottore si stava accanendo per strappargli 20.000 euro?", "Per alcuni, vederli vincere, è davvero una grande gioia". Non per il Dottore, stavolta.