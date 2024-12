Belve, Grasso stronca la Fagnani: "Con Jovanotti ha ceduto le armi, sembrava lei l'intervistata"

19 dicembre 2024 a

"Con Jovanotti Francesca Fagnani ha subito ceduto le armi, sembrava lei l’intervistata": Aldo Grasso lo ha scritto nella sua rubrica sul Corriere della Sera, commentando l'ultima puntata di questa stagione di Belve su Rai 2. Tra gli ospiti della giornalista martedì 17 dicembre c'era anche il rapper e cantautore Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Ed è proprio su questa intervista che il critico televisivo si è soffermato nel suo commento. "Jovanotti odora di santità: non è divisivo, non giudica mai, è ottimista, non ama i conflitti, sostiene che Mozart e Tony Effe sono colleghi e che il tradimento è rigenerazione, o qualcosa di simile", ha scritto Grasso.

La firma del Corsera, poi, ha precisato: "Non lo dico per prenderlo in giro, non oserei mai, ma i buoni mi incutono timore, devono odorare di violetta, come si racconta di certi santi terribili". Secondo Grasso, però, è proprio questa "bontà" che "ha fatto saltare lo schema di Belve: per quanto Francesca Fagnani seguisse il suo abituale copione ('lei, che belva si sente…'), con Jovanotti ha subito ceduto le armi, sembrava lei l’intervistata. Forse perché i loro padri erano colleghi in Vaticano, nella gendarmeria, o forse perché Jovanotti ha una natura così soverchiante da permettersi di essere buono".

Con l'ospitata di Jovanotti - ha continuato il critico tv - "Belve (un programma in cui tutti vorrebbero farsi intervistare, persino bullizzare) ha ribadito un dogma del genere: per quanto l’intervistatrice (o intervist-attrice?) sia brava è sempre più importante l’intervistato/a". Infine, il riferimento a Teo Mammucari, che non è riuscito a portare a termine l'intervista con la Fagnani: "Il povero Mammucari è scappato perché non aveva niente da dire, Jovanotti avrebbe potuto continuare per ore e ore: sa bene che non bisogna trasformare la maschera e le apparenze in un’essenza reale".