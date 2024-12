Mara Venier e l'emorragia all'occhio: "Sto kaputt", come si presenta a Domenica In

22 dicembre 2024 a

Nuova puntata di Domenica In, con Mara Venier provata. La conduttrice di Rai 1 si collega con i telespettatori ammettendo: "Ieri ho subito l'intervento all'occhio, sto kaputt". Aprendo le porte del suo salotto a Ferzan Ozpetek - in studio per presentare il suo nuovo film, 'Diamanti', (in cui è presente anche la Venier) uscito nelle sale il 19 dicembre - zia Mara confessa di essere fragile proprio per il problema che da tempo la affligge.

Qualche giorno fa, in un'intervista rilasciata a Bruno Vespa, la conduttrice ha raccontato quanto accaduto: "Avevo iniziato da pochi giorni le riprese e una sera, guardando la televisione, mi sono resa conto che vedevo soltanto da una parte". Il giorno seguente è stata operata d'urgenza: "Il giorno dopo sono andata dal Professor Cusumano che mi ha controllato e dopo due ore ero in sala operatoria, ho avuto un'emorragia molto violenta, è un problema molto serio che ancora ho".

Un racconto che ha destato non poca preoccupazione, ma i telespettatori ci sono abituati. Non è infatti la prima volta che Venier va in onda dopo un'operazione. Già a ottobre ironizzava: "Sto ancora un po' con l'anestesia totale. Ieri ho avuto un intervento all'occhio, il mio quinto, oggi sono un po' rallentata ma non vi spaventate".