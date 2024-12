Affari Tuoi, per 'Babbo Natale' Stefano finisce in disgrazia: sconcerto su Rai 1

27 dicembre 2024 a

Non si ferma mai, Affari Tuoi. Così nella puntata speciale di Santo Stefano ecco che a sedersi al centro dello studio è un pacchista d’eccezione: “Babbo Natale”. Questo è il soprannome affettuoso dato da Stefano De Martino a Diego, concorrente ligure che per via del fisico robusto e della barba bianca ha incarnato perfettamente lo spirito natalizio. Ma il clima di festa non ha portato fortuna al concorrente, che ha chiuso la serata su Rai 1 senza alcun premio, tornando a casa a mani vuote.

Stefano De Martino apre la puntata con il suo consueto carisma, facendo gli auguri al pubblico e al pacchista protagonista della serata: "Auguri a me, al nostro regista, a tutti gli Stefano e Stefania, ma soprattutto a colui che è tornato da un lungo viaggio, il nostro Babbo Natale!". Diego, appassionato di moto e dipendente comunale, entra in gioco con il pacco numero 8, accompagnato dal figlio, che lo supporta durante la partita.

Fin dall’inizio, però, la fortuna sembra non essere dalla parte di Diego. I primi pacchi aperti rivelano cifre importanti come 200mila e 75mila euro, lasciando ben poco margine per una vittoria significativa. Alla prima offerta del Dottore, pari a 26mila euro, Diego risponde senza esitazione, decidendo di proseguire. Il secondo giro migliora leggermente, e il Dottore propone un cambio. Diego abbandona il pacco 8 per prendere il numero 5, ma non vuole scoprire subito cosa ha lasciato, preferendo continuare a giocare. La decisione però non paga: il pacco del Lazio, il numero 3, rivela i 100mila euro.

Nonostante il colpo, Diego rifiuta la nuova offerta del Dottore di 20mila euro e tenta la sorte. A pochi passi dalla fine, i 300mila euro restano ancora in gioco insieme ai 50mila euro. Il Dottore alza l’offerta a 26mila euro, ma Diego la rifiuta nuovamente, chiedendo invece 100mila euro. “Il Dottore è molto parsimonioso”, ironizza il concorrente prima di chiamare un nuovo pacco. Stefano De Martino, con una punta di complicità, aggiunge: “Babbo Natale ci ha fatto tanti regali, a tutto il mondo, non glielo vuoi fare tu un regalo?”. Ma il regalo non arriva: il pacco scelto contiene 0 euro.

Il momento di maggiore tensione arriva quando Diego, tra mille incertezze, decide di andare avanti fino alla fine. Il Dottore alza l’offerta a 31mila euro, ma ancora una volta il concorrente declina, confidando nel pacco fortunato. Sfortunatamente, il successivo giro di apertura elimina i 50mila euro, e poco dopo arrivano anche i 300mila euro. Lo studio si ammutolisce, e il Dottore riduce drasticamente l’offerta a soli 3000 euro. Diego rifiuta, puntando tutto sulla Regione Fortunata, ma anche qui le sue scelte non lo premiano. Al primo tentativo fallisce l’opzione da 100mila euro sulla Calabria, e anche il secondo tentativo da 50mila euro sulla Sicilia non è corretto: la regione giusta era la Sardegna. Alla fine, Diego si consola con un biglietto della Lotteria Italia trovato nel suo pacco da 5€.

Il risultato amaro di Diego ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico di Affari Tuoi, specialmente sui social. Molti fan del programma, affezionati al simpatico “Babbo Natale”, si sono detti delusi dalla sua sfortunata partita: “Che brutta partita…”, scrive un utente. Un altro commenta: “Comunque davvero sempre i più simpatici vanno via a mani vuote”. E c’è chi ironizza: “Il primo Babbo Natale SENZA regali della storia!!!”. E ancora: “L’anno prossimo regali solo dalla Befana perché Babbo Natale ha chiuso per fallimento”. Cala il sipario, appuntamento alla prossima puntata di Affari Tuoi.