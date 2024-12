Affari Tuoi, "cambio fatto a ca***": Noemi fa impazzire tutti

29 dicembre 2024 a

Protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera, domenica 29 dicembre, su Rai 1 è stata Noemi dalle Marche. La concorrente ha spiegato al conduttore, Stefano De Martino, che vive a Senigallia e che lavora in un’azienda di videogame. Al centro dello studio insieme a lei la sorella Valentina. Il primo pacco aperto è stato il numero 9 del Piemonte, che conteneva cinque euro. Allo stesso tempo si trattava del primo biglietto della Lotteria Italia per questa regione. Successivamente, Noemi ha perso 50mila euro.

Poi, dopo i primi 6 tiri, il dottore le ha offerto 40mila euro, che però lei ha rifiutato. Il tiro successivo invece ha mandato in fumo i 300mila euro. E poco dopo via anche i 200mila. A quel punto la pacchista ha deciso di accettare il cambio proposto dal dottore. Ha ceduto il pacco 6 alla Sicilia e si è presa il numero 1. Subito dopo, però, non ha scelto di vedere cosa ci fosse nel suo pacco precedente. Una scelta che non è piaciuta a molti telespettatori. "Aprite sto pacco che avete cambiato... ma cavolo sempre gli stessi errori #affarituoi", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "Ecco un altro cambio fatto a cazzum...mi dà vibes di ieri sera..#affarituoi".

Noemi, poi, ha perso anche i 75mila euro. Il dottore, allora, le ha offerto 5mila euro. Ma ancora una volta lei ha rifiutato. Nel giro di pochi tiri, purtroppo, la concorrente ha perso tutti i pacchi rossi. Non proprio una partita fortunata insomma. Tanto che un utente sull'ex Twitter ha commentato: "Cioè....mi sono distratta un attimo e già sono finiti i pacchi rossi??! #affarituoi".