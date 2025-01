L'Eredità, "abbinate a ca***o": vince 25mila euro? Bufera sul campione Niccolò

04 gennaio 2025 a

Il campione Niccolò di nuovo alla Ghigliottina nell'ultima puntata de L'Eredità andata in onda su Rai 1. Dopo aver superato la sfida dei Cento Secondi, è arrivato alla fase finale del gioco condotto da Marco Liorni con un montepremi di ben 200mila euro. Montepremi che, però, dopo vari dimezzamenti è sceso a 25mila euro. Le parole da collegare questa sera erano Roma, Rinunciare, Assistente, Relax e Pozzetto. Niccolò, dopo averci ragionato per un minuto, ci ha provato scrivendo la parola Poltrona sul cartoncino a sua disposizione. "Si lega bene con quattro parole", ha detto il campione. Che comunque alla fine ha indovinato. La risposta corretta era proprio Poltrona.

A indispettire qualche telespettatore, però, il fatto che per collegare Poltrona a Roma, Niccolò avrebbe dato una spiegazione non proprio corretta. Invece di citare il detto "Chi va a Roma perde la poltrona", ha parlato della "Poltrona di Roma" come una sorta di posto di potere. "Roma e poltrona, abbinate a ca**o ma vinci lo stesso", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "#leredita chi va in giro per Roma perde la poltrona. L'ha indovinata per c**o". In ogni caso, secondo la maggior parte dei telespettatori, la soluzione di questa sera era piuttosto facile: "Era palesissimo, comunque bravo".

Roma e poltrona, abbinate a cazzo ma vinci lo stesso.#leredità — IL BASTARDO (@ILBASTARDO6TU) January 4, 2025