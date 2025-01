Affari Tuoi, "Scampamorte l'ha scampata": il segnale finale e una partita da brividi

04 gennaio 2025 a

a

a

Protagonista della puntata di Affari Tuoi in onda questa sera, sabato 4 gennaio, su Rai 1 è stato Paolo Scampamorte da Isernia, dunque rappresentante del Molise. La sua è stata una partita piuttosto emozionante. Il gioco è iniziato all'insegna della fortuna: ha preso tre pacchi blu e due rossi nelle prime chiamate. Mentre la prima offerta del dottore è stata di 40mila euro, ma lui ha rifiutato. Ad accompagnarlo sua moglie Susanna. A un certo punto il dottore gli ha proposto il cambio, ma Paolo ha rifiutato di nuovo.

Poi, dopo alcuni tiri fortunati, l'offerta del dottore è stata di 30mila euro. Ma ancora una volta la partita è andata avanti. No anche a un'altra proposta di cambio. Alla fine, il pacchista è rimasto con un solo pacco blu e ben tre rossi. L'offerta del dottore, allora, è stata di 42mila euro, ma nulla da fare. Paolo era deciso ad arrivare fino alla fine. Gli ultimi pacchi rimasti sono stati quelli da 20 euro, 100mila e 200mila. L'ultimo tiro, purtroppo, ha visto da una parte i 20 euro e dall'altra i 200mila. L'offerta del dottore è stata di 50mila euro ma Paolo ha rifiutato, facendo una rivelazione sul numero dell'altro pacco rimasto in gara oltre al suo: "Il 13 è la data di nascita di mia figlia Sofia e quando il dottore mi ha proposto il cambio qualcosa mi chiamava lì, ma non ho avuto il coraggio di prenderlo e temo di non aver colto l'occasione, me ne sto pentendo. Un altro problema è non avere un paracadute sicuro e 50mila euro non si trovano così, aspettiamo un altro arrivo in famiglia e quindi accettiamo l'offerta".

Affari Tuoi-Lotteria Italia, come verranno svelati i biglietti vincenti: tutto quello che c'è da sapere

Per fortuna, la sua scelta si è rivelata esatta: nel suo pacco c'erano solo 20 euro, i 200mila erano dall'altra parte. In molti si sono detti contenti per lui sui social. Qualcuno gli ha fatto i complimenti facendo dei giochi di parole col suo cognome: "Scampamorte l'ha scampata davvero facendo una partita pazzesca e portando a casa 50mila euro #affarituoi".