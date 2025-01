Affari Tuoi, "alla faccia del dottore": Greta rifiuta il cambio? Cosa c'era nel suo pacco

07 gennaio 2025 a

Greta dalla Toscana è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera, martedì 7 gennaio, su Rai 1. La pacchista al centro dello studio col conduttore, Stefano De Martino, è una geologa e viene dalla Toscana, da Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. E’ accompagnata dal fidanzato Francesco, geologo come lei. I due si sono conosciuti all’università e stanno insieme da 8 anni. Greta gioca con il pacco numero 20. Nei primi tiri, purtroppo, la concorrente becca subito il pacco da 100.000 euro e quello da 50.000.

Per la sua prima offerta, invece, il dottore propone 30.000 euro a Greta, che però rifiuta e va avanti. Quando invece arriva l'offerta di un cambio, la concorrente decide di consultare "Lupo", secondo cui Greta non avrebbe i 300.000 euro nel suo pacco. Thanat invece crede che ci sia la cifra massima, ovvero 300.000 euro. Greta ascolta "Lupo" e accetta il cambio, prendendo il pacco numero 5, che era dell’Umbria. Quando poi Greta chiama il 20, il suo ex pacco, scopre che dentro c’erano 0 euro. Grande festa in studio. L'offerta successiva del dottore è di 23.000 euro. "Greta gioca da 23 puntate, quindi 1.000 euro a puntata", ironizza il conduttore. La pacchista rifiuta e coi tiri successivi fa fuori i 10.000 e i 300.000 euro.

Alle battute finali della puntata, Greta resta con 5 euro e 15.000 euro. Il dottore, allora, offre il cambio, ma lei rifiuta. E fa bene, visto che nel suo pacco c'è la cifra più alta: i 15mila euro. In molti hanno commentato la partita sui social: "Che c***o raga", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Brava a rifiutare infatti ha vinto 15.000 euro alla faccia del dottore che voleva fregarla #affarituoi".