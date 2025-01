Giovanni Donzelli, scontro con Malpezzi a Dritto e Rovescio: "Questi vanno messi in galera!"

10 gennaio 2025 a

Uno scontro acceso quello tra Giovanni Donzelli e Simona Malpezzi a Dritto e Rovescio, il talk show di Paolo Del Debbio su Rete 4. Nella puntata andata in onda ieri sera, giovedì 9 gennaio, arrivano in diretta le immagini dell'assalto a un commissariato di Torino da parte dei manifestanti scesi in piazza per Ramy, il ragazzo egiziano morto in un incidente a Milano mentre si trovava a bordo di uno scooter inseguito dai carabinieri dopo che il conducente non si era fermato all'alt. Alcune transenne sono state lanciate contro i carabinieri, schierati a protezione del commissariato preso d'assalto, che per allontanare gli antagonisti hanno usato i manganelli.

La tensione è durata alcuni minuti. Poi il corteo ha ripreso a sfilare dirigendosi prima in piazza Castello e poi in via Roma, nel salotto buono del capoluogo piemontese.

La piddina Malpezzi ha affermato: "Se tu provi a includere non scateni la violenza". E Donzelli ha subito risposto per le rime: "Ma includere chi questi che fanno a botte con la polizia?! Questi vanno sbattuti in galera!!". In studio si è subito innescata una standing ovation per donzelli che con poche parole ha zittito la retorica della dem. E proprio mentre la Malpezzi cercava di "includere" i facinorosi, a Torino i manifestanti hanno scagliato bombe carta contro gli agenti...